Soissons Game Fest 2e Edition Soissons

Soissons Game Fest 2e Edition Soissons samedi 18 octobre 2025.

Soissons Game Fest 2e Edition

rue de l’arquebuse Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Soissons Game Fest, c’est LE rendez-vous ludique à ne pas manquer !

Que vous soyez joueur occasionnel, stratège confirmé, explorateur d’univers fantastiques ou nostalgique du rétrogaming, il y a forcément une table qui vous attend ! Jeux de société, jeux de rôle, escape games, jeux vidéo rétro… le festival transforme la maison des associations en véritable terrain de jeu pour petits et grands.

Entre amis, en famille ou entre passionnés, venez vivre une aventure immersive et conviviale au cœur de la ville. Préparez-vous à jouer, à rire, à défier… et à repartir avec des souvenirs plein la tête !

Le Soissons Game Fest, c’est LE rendez-vous ludique à ne pas manquer !

Que vous soyez joueur occasionnel, stratège confirmé, explorateur d’univers fantastiques ou nostalgique du rétrogaming, il y a forcément une table qui vous attend ! Jeux de société, jeux de rôle, escape games, jeux vidéo rétro… le festival transforme la maison des associations en véritable terrain de jeu pour petits et grands.

Entre amis, en famille ou entre passionnés, venez vivre une aventure immersive et conviviale au cœur de la ville. Préparez-vous à jouer, à rire, à défier… et à repartir avec des souvenirs plein la tête ! .

rue de l’arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com

English :

Soissons Game Fest is THE fun event not to be missed!

Whether you’re a casual gamer, a seasoned strategist, an explorer of fantasy worlds or a nostalgic retrogamer, there’s sure to be a table waiting for you! Board games, role-playing games, escape games, retro video games? the festival transforms the Maison des Associations into a veritable playground for young and old alike.

With friends, family or enthusiasts, come and experience an immersive and convivial adventure in the heart of the city. Get ready to play, laugh, challenge? and leave with a lifetime of memories!

German :

Das Soissons Game Fest ist DAS Spielereignis, das man nicht verpassen sollte!

Ob Sie Gelegenheitsspieler, erfahrener Stratege, Erforscher fantastischer Welten oder Retrogaming-Nostalgiker sind, es gibt bestimmt einen Tisch, der auf Sie wartet! Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Escape Games, Retro-Videospiele… Das Festival verwandelt das Haus der Vereine in einen echten Spielplatz für Groß und Klein.

Ob mit Freunden, der Familie oder anderen Spielbegeisterten, erleben Sie ein immersives und geselliges Abenteuer im Herzen der Stadt. Bereiten Sie sich darauf vor, zu spielen, zu lachen, herauszufordern und mit vielen Erinnerungen im Kopf nach Hause zu gehen!

Italiano :

Il Soissons Game Fest è l’evento divertente da non perdere!

Che siate giocatori occasionali, strateghi esperti, esploratori di mondi fantastici o nostalgici retrogamer, ci sarà sicuramente un tavolo che vi aspetta! Giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di fuga, videogiochi retrò: il festival sta trasformando la Maison des Associations in un vero e proprio parco giochi per grandi e piccini.

Con gli amici, la famiglia o gli appassionati, venite a vivere un’avventura coinvolgente e amichevole nel cuore della città. Preparatevi a giocare, ridere, sfidarvi e ad andarvene con una vita di ricordi!

Espanol :

Soissons Game Fest es el acontecimiento que no debe perderse

Ya seas un jugador ocasional, un estratega experimentado, un explorador de mundos fantásticos o un nostálgico de los juegos retro, ¡seguro que hay una mesa esperándote! Juegos de mesa, juegos de rol, juegos de escape, videojuegos retro… el festival transforma la Maison des Associations en un auténtico patio de recreo para grandes y pequeños.

Con amigos, en familia o con aficionados, venga a vivir una aventura inmersiva y amistosa en pleno centro de la ciudad. Prepárese para jugar, reír, desafiar… ¡y llévese recuerdos para toda la vida!

L’événement Soissons Game Fest 2e Edition Soissons a été mis à jour le 2025-07-14 par CA GrandSoissons