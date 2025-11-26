SOL #3 ! LA BIENNALE DU TERRITOIRE Montpellier

SOL #3 ! LA BIENNALE DU TERRITOIRE

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-01-31

Depuis 2021, SOL ! La biennale du territoire met en lumière la vitalité de la création contemporaine en Occitanie.

Pour cette troisième édition, le MO.CO. et le musée Fabre nouent un partenariat exceptionnel pour rendre hommage à un acteur majeur de la vie artistique montpelliéraine l’École des beaux-arts.

Depuis 2021, SOL ! La biennale du territoire met en lumière la vitalité de la création contemporaine en Occitanie.

Pour cette troisième édition, le MO.CO. et le musée Fabre nouent un partenariat exceptionnel pour rendre hommage à un acteur majeur de la vie artistique montpelliéraine l’École des beaux-arts.

Cette exposition permettra d’explorer une histoire riche, longue et parfois méconnue, où se mêlent héritage académique, expérimentations radicales et ouverture vers l’international.

Du 31 janvier au 3 mai 2026

Vernissage samedi 31 janvier 2026 à 13h au MO.CO.

Du mardi au dimanche, de 11h à 18h (octobre-mai)

Fermeture des guichets du centre d’art 30 minutes avant la fermeture. .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

English :

Since 2021, SOL! La biennale du territoire has been highlighting the vitality of contemporary creation in Occitanie.

For this third edition, the MO.CO. and the Fabre Museum are forging an exceptional partnership to pay tribute to a major player in Montpellier’s artistic life: the École des Beaux-Arts.

German :

Seit 2021 bietet SOL! La biennale du territoire die Vitalität des zeitgenössischen Schaffens in Okzitanien ins Rampenlicht.

Für diese dritte Ausgabe gehen das MO.CO. und das Musée Fabre eine außergewöhnliche Partnerschaft ein, um einen wichtigen Akteur des künstlerischen Lebens in Montpellier zu würdigen: die École des beaux-arts.

Italiano :

Dal 2021, SOL! La biennale du territoire mette in evidenza la vitalità della creazione contemporanea in Occitania.

Per questa terza edizione, il MO.CO. e il Musée Fabre hanno stretto un partenariato eccezionale per rendere omaggio a un protagonista della vita artistica di Montpellier: l’École des Beaux-Arts.

Espanol :

¡Desde 2021, SOL! La biennale du territoire pone de relieve la vitalidad de la creación contemporánea en Occitania.

Para esta tercera edición, el MO.CO. y el Museo Fabre han formado una asociación excepcional para rendir homenaje a un actor principal de la vida artística de Montpellier: la École des Beaux-Arts.

L’événement SOL #3 ! LA BIENNALE DU TERRITOIRE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER