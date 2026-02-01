SOL CAMINO Nilvange

SOL CAMINO

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Régis PEYRARD, guitariste et chanteur et Christophe LUDWIG, percussionniste et guitariste, œuvrent depuis le début des années 2010 afin de réaliser des spectacles à destination du jeune public et des personnes âgées en région lorraine.

Forts de cette longue collaboration musicale harmonieuse, une nouvelle volonté s’est manifestée au printemps 2023 celle de croiser leurs univers et leurs goûts musicaux personnels, au travers d’un projet de création et d’écriture de chansons à destination d’un public adulte.

La nouvelle formation créée s’appelle SOL CAMINO .

Le duo produit un rock acoustique aux accents latins et méridionaux, parfois même orientaux, soutenu par les rythmes enlevés des percussions afro-caribéennes et l’accompagnement chaleureux des rythmiques de guitare et de ukulélé évoluant entre rock, rumba, flamenco, bossa nova… Le but étant de permettre l’expression de sa créativité dans une libre démarche d’exploration.Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Régis PEYRARD, guitarist and singer, and Christophe LUDWIG, percussionist and guitarist, have been working together since the early 2010s, producing shows for young audiences and senior citizens in the Lorraine region.

Building on this long and harmonious musical collaboration, a new desire arose in the spring of 2023: to combine their worlds and personal musical tastes, through a project to create and write songs for an adult audience.

The new group is called SOL CAMINO .

The duo produce an acoustic rock with Latin and southern accents, sometimes even oriental, supported by the lively rhythms of Afro-Caribbean percussion and the warm accompaniment of guitar and ukulele rhythms evolving between rock, rumba, flamenco, bossa nova? The aim is to give free rein to creative expression and exploration.

