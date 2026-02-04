SOL CAMINO SARL LE GUEULARD Nilvange Samedi 21 février, 20h30 10€ 5€

Régis PEYRARD, guitariste et chanteur et Christophe LUDWIG, percussionniste et guitariste, œuvrent depuis le début des années 2010 afin de réaliser des spectacles…

Forts de cette longue collaboration musicale harmonieuse, une nouvelle volonté s’est manifestée au printemps 2023 : celle de croiser leurs univers et leurs goûts musicaux personnels, au travers d’un projet de création et d’écriture de chansons à destination d’un public adulte.

La nouvelle formation créée s’appelle « SOL CAMINO ».

Le duo produit un rock acoustique aux accents latins et méridionaux, parfois même orientaux, soutenu par les rythmes enlevés des percussions afro-caribéennes et l’accompagnement chaleureux des rythmiques de guitare et de ukulélé évoluant entre rock, rumba, flamenco, bossa nova… Le but étant de permettre l’expression de sa créativité dans une libre démarche d’exploration.

Les textes sont chantés principalement en langue anglaise et abordent des thèmes de nature sociologique, philosophique voire spirituelle.

Les premières expériences de concert arrivent à l’été 2024 et 2025 permettant au groupe d’affirmer progressivement son style et de faire découvrir ses compositions. « SOL CAMINO » a produit dans l’intervalle une dizaine de morceaux pour constituer un premier album.

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



