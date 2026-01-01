Sol do Brasil ! Apéro, repas & bal brésiliens Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

Sol do Brasil ! Apéro, repas & bal brésiliens

Rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre du festival Sol do Brasil ! .

Rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sol do Brasil ! Apéro, repas & bal brésiliens

L’événement Sol do Brasil ! Apéro, repas & bal brésiliens Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX