Sol do Brasil ! Initiation à la capoeira Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux
Sol do Brasil ! Initiation à la capoeira Rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 24 janvier 2026.
Sol do Brasil ! Initiation à la capoeira
Rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24 15:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre du Festival Sol do Brasil à Saint-Laurent-en-Grandvaux .
Rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sol do Brasil ! Initiation à la capoeira
L’événement Sol do Brasil ! Initiation à la capoeira Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX