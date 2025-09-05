Sol do Brasil ! Saint-Laurent-en-Grandvaux
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
2026-01-24
Depuis 3 ans à Foncine-le Bas, l’association Capoeira dans le Jura œuvre à faire découvrir la capoeira, un art martial afro-brésilien qui est aussi danse et musique. C’est donc tout naturellement que le Centre Culturel s’unit à elle pour proposer un temps fort autour du Brésil. Un week-end où le soleil et la chaleur du Brésil vont réchauffer la froidure de l’hiver jurassien ! Au programme ; des ateliers d’initiation à la capoeira, un repas brésilien, une soirée forró, de la samba et de la bossa-nova…
Programme détaillé à venir. .
Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr
L’événement Sol do Brasil ! Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX