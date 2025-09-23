SOL GLAISE 1 Sainte-Foy-la-Grande

SOL GLAISE 1

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Du 23 au 28 septembre 2025 à Sainte Foy la Grande.

Exposition, ateliers, film, conférences, lecture patrimoniale de la ville, performances

SOL GLAISE 1 aura un regard sur la construction en terre et développera d’autres utilisations de la terre dans les domaines artistiques et culinaires, de façon ludique et participative.

Programme détaillé à venir. .

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 98 48 17 ancanicolaescu@yahoo.com

