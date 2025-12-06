Sol Invictus #5 – Expérimentations & danses de solstice Ateliers de Bitche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 20:00 –

Gratuit : non 5 € (plus ou moins) Tout public

La naissance du Soleil Invaincu approche, viens brûler avec nous ce qui reste de 2025 ! Paul Parking – Techno modulaire pour synthé & trompette (Paul Dussaux des Psychotic Monks) Le Silence des Pantoufles – Performance radiosonique / noise antifa (Cécile Jarsaillon & Antoine Chao) Le Crapaud – Chanson surréaliste pour vinyles rayés (solo du Crapaud, sans la Morue)

Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org https://www.facebook.com/events/9816456621811403