SOLA, concert d’ouverture de saison TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 18:00 – 19:00

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Tout public

La musique de SOLA est à la fois spirituelle et puissante. Qu’il s’agisse de compositions, de reprises ou d’arrangements personnels, sa virtuosité guitare en main s’exprime toujours subtilement, et sa musique charme aussi bien l’auditeur averti que le grand public.S’affranchissant des étiquettes, c’est un véritable voyage musical que propose SOLA : musique classique, variété française et internationale, influences jazz, picking, musiques folks ou encore mélodies sud-américaines…Écrit et interprété par Sola.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/