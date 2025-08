Sola en concert IMPERTINANT.ES Nantes

Sola en concert IMPERTINANT.ES Nantes jeudi 28 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-28 20:00 – 22:30

Gratuit : non

SOLA, artiste polycordes : guitariste, percussionniste, arrangeur, compositrice et cheffe d’orchestre.La musique de SOLA est à la fois spirituelle et puissante. Qu’il s’agisse de ses compositions, de reprises ou d’arrangements personnels, sa virtuosité guitare en main s’exprime toujours subtilement, et sa musique charme aussi bien l’auditeur averti que le grand public. S’affranchissant des étiquettes, des frontières et des époques, c’est un véritable voyage musical que propose SOLA.SiteVidéo

IMPERTINANT.ES Nantes 44007

