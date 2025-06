SOLAB #1 – Charleville-Mézières 18 juin 2025 07:00

Ardennes

SOLAB #1 ESNAM 16 avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-18

1ère expérimentation en soloPar les étudiant·es de la 14e promotion de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (1ère année)Pour ce SOLAB#1 (Solo en laboratoire) de fin de première année d’étude, chaque élève développera un travail d’expérimentation individuelle à partir d’une technique marionnettique étudiée durant l’année.Ce dispositif, appelé à se déployer sur les trois années du cursus, est accompagné en première année par Aurélie Hubeau et de Yaël Rasooly. Dans la continuité de ces interventions, chaque étudiant·e poursuivra en autonomie afin d’affiner sa proposition en vue de la présentation publique.L’objectif de cette première expérimentation est de mobiliser ses acquis en s’appropriant une technique marionnettique explorée durant l’année, de l’approfondir et d’y insuffler sa propre créativité dans un travail personnel. Il s’agira pour les étudiant·es de se plonger pleinement dans l’univers poétique et imaginaire que permet l’instrument choisi, en explorant ses possibilités pour composer une forme singulière.Chaque étudiant·e sera accompagné·e par un·e camarade qui jouera le rôle de regard extérieur tout au long du processus.1h30, tout public.Pour plus d’informations ou pour réserver, cliquez ici.

.

ESNAM 16 avenue Jean Jaurès

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50

English :

1st solo experimentationBy students from the 14th graduating class of the Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (1st year)For this SOLAB#1 (Solo en laboratoire) at the end of the first year of study, each student will develop an individual experimental work based on a puppetry technique studied during the year. The aim of this initial experimentation is to mobilize students? acquired knowledge by appropriating a puppetry technique explored during the year, to develop it further, and to infuse it with their own creativity through personal work. Each student will be accompanied by a fellow student, who will act as an outside observer throughout the process.1h30, all audiences.For more information or to book, click here.

German :

jahrgang der Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (1. Jahrgang)In diesem SOLAB#1 (Solo im Labor) am Ende des ersten Studienjahres entwickelt jeder Schüler eine individuelle Experimentierarbeit ausgehend von einer im Laufe des Jahres erlernten Puppenspieltechnik.Diese Maßnahme, die sich über die drei Jahre des Studiengangs erstrecken soll, wird im ersten Jahr von Aurélie Hubeau und Yaël Rasooly betreut. Das Ziel dieses ersten Experiments ist es, die erworbenen Kenntnisse zu mobilisieren, indem man sich eine im Laufe des Jahres erforschte Puppentechnik aneignet, sie vertieft und seine eigene Kreativität in einer persönlichen Arbeit einfließen lässt. Jeder Schüler/jede Schülerin wird von einem Mitschüler/einer Mitschülerin begleitet, der/die während des gesamten Prozesses als externer Beobachter fungiert.1,5 Stunden, für alle Altersgruppen.Für weitere Informationen oder Reservierungen klicken Sie bitte hier.

Italiano :

1ª sperimentazione in solitariaDagli studenti della 14ª classe dell’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (1° anno)Per questo SOLAB#1 (Solo in Laboratorio) alla fine del primo anno di studio, ogni studente svilupperà un lavoro sperimentale individuale basato su una tecnica di marionette studiata durante l’anno. L’obiettivo di questo esperimento iniziale è quello di costruire su ciò che gli studenti hanno già imparato appropriandosi di una tecnica di marionette esplorata durante l’anno, di svilupparla ulteriormente e di infonderla con la propria creatività in un lavoro personale. L’obiettivo è che gli studenti si immergano completamente nel mondo poetico e immaginario offerto dallo strumento scelto, esplorando le sue possibilità per creare una forma unica.Ogni studente sarà accompagnato da un compagno di classe che agirà come osservatore esterno durante tutto il processo.1h30, tutti i pubblici.Per maggiori informazioni o per prenotare, cliccare qui.

Espanol :

1er solo de experimentaciónPor los alumnos de la 14ª promoción de la Escuela Nacional Superior de las Artes de la Marioneta (1er año)Para este SOLAB#1 (Solo en Laboratorio) al final del primer año de estudios, cada alumno desarrollará una obra experimental individual a partir de una técnica titiritera estudiada durante el año. El objetivo de este experimento inicial es construir sobre lo que los estudiantes ya han aprendido mediante la apropiación de una técnica de marionetas explorada durante el año, para desarrollarla aún más e infundirla con su propia creatividad en una obra personal. El objetivo es que los alumnos se sumerjan de lleno en el mundo poético e imaginario que ofrece el instrumento elegido, explorando sus posibilidades para crear una forma única.Cada alumno estará acompañado por un compañero que actuará como observador externo durante todo el proceso.1h30, todos los públicos.Para más información o para reservar, haga clic aquí.

L’événement SOLAB #1 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-10 par Ardennes Tourisme