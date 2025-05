« Solaire » Journée internationale du bien être – Le Hangar Marennes-Hiers-Brouage, 14 juin 2025 10:00, Marennes-Hiers-Brouage.

Charente-Maritime

« Solaire » Journée internationale du bien être Le Hangar 4 Voie Communale de Badauge Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

2025-06-14

« Solaire » Dans le cadre de la journée internationale du bien être, venez rayonner en profitant d’une journée d’immersion entre femmes

Le Hangar 4 Voie Communale de Badauge

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 09 27 34

English :

« Solaire » As part of International Well-Being Day, come and shine with a day of women’s immersion

German :

« Solar » Im Rahmen des Internationalen Tages des Wohlbefindens strahlen Sie mit einem Tag des Eintauchens unter Frauen

Italiano :

« Solaire » Nell’ambito della Giornata internazionale del benessere, venite a brillare godendo di una giornata di immersione tra donne

Espanol :

« Solaire » En el marco del Día Internacional del Bienestar, venga y brille disfrutando de una jornada de inmersión entre mujeres

