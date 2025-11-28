SOLAL REYES + GAGA BAR303 Nantes

SOLAL REYES + GAGA BAR303 Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Solal Reyes fait aujourd’hui partie des étoiles montantes de la scène parisienne, à la fois de par sa sélection et sa technique implacable. Résident des soirées Ghost Club, cela fait déjà de nombreuses années que Solal distille sa musique dans les endroits du Paris Underground tel que Nostromo, Reverse Party, Breakfast Club, Club Pizza et plus récemment dans des clubs à travers l’Europe (K4 Ljubljana, Mad Radio Barcelona, Off:peaK Liverpool, Atipik Lyon, UMI Brussels, The Basement Sound Valence…).On aurait envie de l’appeler Soleil Reyes ce vendredi tellement sa vibe est adaptée à ce genre d’événement ????https://www.instagram.com/solalreyes/https://youtu.be/UQ72GjwDlLU?si=S-_YhsshLzCO917yGarance aka Gaga a affiné son style au sein de la scène musicale underground parisienne, reflétant des années de dévouement à la découverte de nouvelles perles musicales.Co-fondatrice des soirées underground Ghost Club, elle est aussi la moitié du duo Sweet’n’Sour qu’elle forme avec Marabou.Son univers résulte d’un mélange soigneusement élaboré de morceaux fruités acidulés et groovy dont elle seule a le secret.https://www.instagram.com/gaga_ohlalaa/

BAR303 Nantes 44000