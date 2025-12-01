Solann + 1e partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Solann, sacrée révélation féminine des Victoires de la Musiques 2025, continue son ascension fulgurante avec la sortie de son album Si on sombre ce sera beau et une tournée des plus denses. Après son premier EP Monstrueuse adoubé par la critique et le public, ce visage d’un autre temps aux combats très actuels continue de créer la surprise.

L’artiste multi-facettes, voix claire, textes sombres, embrasse les paradoxes et ses démons au travers de ses textes qui racontent les sentiments intemporels, l’indicible et sauvent des gouffres modernes ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

L’événement Solann + 1e partie Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par LA LUCIOLE