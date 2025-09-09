SOLANN – CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE Annemasse

CHATEAU ROUGE PRÉSENTE : SOLANNSolann est une guerrière gracieuse, une dissidente magnétique. Avec sa voix à la douceur cristalline, elle fascine, soigne et ensorcèle. Elle infuse dans ses compositions tout ce qu’elle a sur le cœur.Avec Si on sombre ce sera beau, Solann chante le vent revigorant de la révolte. Elle y interprète des textes cathartiques sur sa condition de femme, les violences sexuelles et les injustices sociales.Elle marie habilement l’écriture majuscule à des mélodies envoûtantes, créant un univers musical à la fois obsédant et captivant.Rendez-vous pour un voyage entre mélodies et poésie.

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74