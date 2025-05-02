SOLANN – ESPACE JULIEN Marseille

SOLANN Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES EN ACCORD AVEC W SPECTACLE PRÉSENTE : SOLANNAprès une ascension fulgurante et une première Cigale à guichets fermés, Solann revient sur scène pour envoûter le public avec son univers à la fois poétique et percutant. Avec son premier album Si on sombre ce sera beau, l’artiste à la voix claire et aux textes sombres transforme l’indicible en catharsis, entre douceur et rage maîtrisée.Un concert comme un tourbillon d’émotions, porté par une artiste qui ne laisse personne indifférent.Ouverture des portes : 19h

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13