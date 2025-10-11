SOLANN – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

SOLANN – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes samedi 11 octobre 2025.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SOLANNAvec sa voix à la douceur cristalline, Solann fascine, soigne et ensorcèle. Solann est une guerrière enveloppante, une dissidente magnétique qui s’embarque dans un périple mouvant au cœur même de la délicatesse. Contraste toujours sur un tempérament à la fois introverti et hyperactif, combustible et sensible. Prélude à une combinaison paroles et musique faite de langueurs frissonnantes, de tensions contenues, de bombes à retardement et d’explosions libératrices. Un espace où, chez elle, les apparences disparaissent et où ne demeurent que la vérité nue et l’abandon.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30