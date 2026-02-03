Solann Si on sombre Yzeurespace Yzeure

Solann Si on sombre

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Yzeurespace revient à ses premières amours dénicher des talents en devenir. C’est ainsi que la jeune et prometteuse Solann sera parmi nous ce 5 mars, pour le lancement du Festival Oh les Filles.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yzeurespace returns to its first love: unearthing up-and-coming talent. The young and promising Solann will be with us on March 5, for the launch of the Oh les Filles Festival.

L’événement Solann Si on sombre Yzeure a été mis à jour le 2026-02-03 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région