SolaR en concert CHEZ MAURICE Nantes jeudi 28 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-28 20:00 – 22:30

Gratuit : non

Mélodies solaires et sonorités groovy, le groupe SolaR nous transporte vers un subtil mélange de Neo Soul, de Rythm & Blues vitaminé et de Pop.Ce quintet, influencé par des artistes tels que Jill Scott, Erykha Badu, Anderson Paak ou encore Parcels, est mené par la voix charismatique de la chanteuse Kissia San (The Excitements, Rumble To Jungle, Echoes Of), associée à des musiciens talentueux, ambassadeurs de son univers musical.Plongez dans l’énergie de la « Groovosphère » de SolaR, ça va bouger !Live session « Sun walk » ???? https://youtu.be/K-9MhQWqdoUSite internet????https://www.solar-officiel.com

CHEZ MAURICE Nantes 44000

https://www.facebook.com/BrasserieChEZMAURICE/?locale=fr_FR