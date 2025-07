Solar Sound System Le Magnéto Bayonne

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des Fêtes de Bayonne, le Magneto organise ses fêtes underground.

Le Solar Sound System, c’est l’aventure d’amis responsables qui allient musique et engagement pour la planète ! Leurs événements sont connus pour impliquer le public activement alimentation du système son via l’énergie solaire, ou via l’énergie motrice d’un vélo. Leur musique oscille, elle, entre dark disco, slow techno en indie dance. .

Le Magnéto 3 Chemin de Mousserolles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

