Solarium VOL.2 Electro House & Dance à AMPLI AMPLI La Route du Son Billère

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
SALES MÔMES et AMPLI présentent SOLARIUM VOL.2
Pour sa 2ème édition, Solarium revient avec une nouvelle proposition encore plus immersive et toujours rempli d’énergie !
Viens vivre une soirée Electro Dance et Hard House avec une programmation internationnale !
— Line Up —
NITA KEY
KATE
MAYEL .
+33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr
