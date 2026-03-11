Solarium VOL.2 Electro House & Dance à AMPLI AMPLI La Route du Son Billère

Solarium VOL.2 Electro House & Dance à AMPLI

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

SALES MÔMES et AMPLI présentent SOLARIUM VOL.2

Pour sa 2ème édition, Solarium revient avec une nouvelle proposition encore plus immersive et toujours rempli d’énergie !

Viens vivre une soirée Electro Dance et Hard House avec une programmation internationnale !

— Line Up —

NITA KEY

KATE

MAYEL .

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Solarium VOL.2 Electro House & Dance à AMPLI

L’événement Solarium VOL.2 Electro House & Dance à AMPLI Billère a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Pau