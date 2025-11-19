SOLAY – SOLAY – DARON – THEATRE A L’OUEST Rouen

SOLAY – SOLAY – DARON Début : 2026-01-29 à 19:00. Tarif : – euros.

Solay vous dira tout ce qu’il aurait aimé qu’on lui dise avant de devenir « Daron ». Dans ce spectacle, à travers la rencontre avec sa femme qui ressemble à s’y méprendre à une comédie romantique, Solay vous raconte sa découverte de la paternité… Le point de vue des papas sur cette aventure d’une vie qui réserve bien des surprises. L’accouchement, l’éducation positive, le quotidien d’un couple de jeunes parents dans la société d’aujourd’hui… Il vous dira tout ce qu’il aurait aimé qu’on lui dise avant de devenir « Daron ».

THEATRE A L'OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen