SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON Le Fousseret

CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES

MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON
8 Pl. du 11 Novembre 1918
Le Fousseret
Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Conférence Quand les pigeons étaient soldats et les colombiers, mobiles

L’association des PASSEURS OCCITANS DU PETIT PATRIMOINE organise le samedi 24/01/26 une conférence au Fousseret à 18h. .

MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON
8 Pl. du 11 Novembre 1918
Le Fousseret 31430
Haute-Garonne
Occitanie
+33 9 64 11 77 71

English :

Conference When pigeons were soldiers and dovecotes were mobile

