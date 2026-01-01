SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON Le Fousseret
SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON Le Fousseret samedi 24 janvier 2026.
SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT
MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Conférence Quand les pigeons étaient soldats et les colombiers, mobiles
L’association des PASSEURS OCCITANS DU PETIT PATRIMOINE organise le samedi 24/01/26 une conférence au Fousseret à 18h. .
MÉDIATHÈQUE DU FOUSSERET SALLE DU PICON 8 Pl. du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference When pigeons were soldiers and dovecotes were mobile
L’événement SOLDATS ET LES COLOMBIERS, MOBILES CONFÉRENCE QUAND LES PIGEONS ÉTAIENT Le Fousseret a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE