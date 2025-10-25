Soldes d’automne Æncrage La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse

Soldes d’automne Æncrage Samedi 25 octobre, 14h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Fin : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Devenez collectionneur·euse !

Un produit acheté = un certificat d’authenticité

« Æncrage » est une création du collectif Encastrable, réalisée dans le cadre de l’exposition « Déborder la rivière » et d’une résidence de territoire, en partenariat avec Motoco.

Itinérante cet été à Mulhouse, l’installation sera déployée dans le hall de la Fonderie, en présence des artistes Antoine Lejolivet et Paul Souviron.

Avec le soutien de la Région Grand Est, [NA!] Project, Mitwill Textiles Europe

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

« Æncrage », la marque éphémère de loisir mulhousien, solde sa seule et unique collection printemps/été 2025.

© Encastrable, 2025