SOLEA – Faul & Wad w/ Onyx Atmosphere, Piazza, Mahina, Luka & more Warehouse Nantes 2 août 2025 00:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-02 00:00 – 06:00

Gratuit : non Entrée payante – Dès 9€ Adulte, Personne en situation de handicap

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le nouveau concept du Warehouse SOLEA.SOLEA — Une communion entre culture Afro House, partage et amour.Solea n’est pas qu’une soirée, c’est un lieu de rendez-vous pour tous les amateur.ices d’Afro House qui souhaitent vibrer, voyager et prendre du plaisir tout au long de la nuit dans une atmosphère solaire et dansante !LE duo exceptionnel français FAUL & WAD vient inaugurer cette première soirée. Connus pour leur célèbre titre Changes, et leurs nombreux remix, tels que Sauti en collaboration avec Francis Mercier ou encore le remix du célèbre titre Yamore repris par Moblack.Après s’être produits en Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Inde, Angleterre et leurs nombreuses autres dates aux quatre coins de la France, c’est au Warehouse qu’ils viendront diffuser leur style pour la toute première fois à Nantes !Retrouvez le talentueux DJ, compositeur et résident du célèbre Club bordelais La Dame : PIAZZA, en B2B avec LUKA, résident de SOLEA et habitué des soirées nantaises. Découvrez MAT?, le nantais plus connu sous le nom de Matheo Desmarres, déjà résident du Warehouse il s’impose aujourd’hui sur la résidence SOLEA. MAHINA plus connu sous son alias techno : Miza, elle a déjà conquis les scènes de Toulouse, Bordeaux, Nantes et bien d’autres ! Enfin, nous ne pouvions pas passer à côté de MIB, résident du ONO, il s’est produit au TABOO à Paris, au Jefferson Club à Rabat et bien d’autres… avec ses influences marocaine, croyez-nous, il saura vous faire voyager.Before dès 18h à la TDL. Au programme : dégustation d’huîtres et de vin blanc, stand de vêtements et tatoueur (également présent lors de la soirée dans le Warehouse ! )MORE LOVE. MORE RHYTHM. MORE SOUL. ??

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/solea-faul-wad-w