Soledad Kaza et Sina Kienou Duo guitare et chant Quai des marroniers Crest

Quai des marroniers Crêperie la Rozell Crest Drôme

Début : Dimanche 2025-08-10 19:30:00

Concert intimiste et musique du monde.

Mélange de musique Tzigane et Mandingue

Quai des marroniers Crêperie la Rozell Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 94 48 94 contact@larozell-creperie-ambulante.fr

English :

Intimate concert and world music.

A blend of Gypsy and Mandingo music

German :

Intimes Konzert und Weltmusik.

Mischung aus Zigeuner- und Mandinka-Musik

Italiano :

Un concerto intimo di world music.

Una miscela di musica gitana e mandingo

Espanol :

Un concierto íntimo de músicas del mundo.

Una mezcla de música gitana y mandinga

