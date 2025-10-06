SOLEIL LAUNIERE – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

SOLEIL LAUNIERE Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Avec Taueu, son premier album, l’artiste innue Soleil Launière explore identité, langue, féminité et matriarcat dans un concert-performé à la fois puissant et habité. Accompagnée des musicien·ne·s de CHANCES et de Simon Walls, elle tisse un univers où les harmonies vocales envoûtantes, les percussions organiques et l’art performance se répondent.Entre soul, racines autochtones et poésie incarnée, Taueu est une traversée sensorielle, profonde et intense, où chaque note devient un souffle de mémoire et de transmission.Soleil Launière vient pour la 1ère fois en Europe pour présenter ce concert scénographié et incarné qui vous transportera dans une expérience profonde et saisissante sur les rives du lac Pekuakami de Mashteuiatsh au Canada.

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69