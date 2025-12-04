Soleil Planète Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

Soleil Planète

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

2026-04-08 09:45:00

2026-04-08

KLUB

MOSAI ET VINCENT

Après deux projets pour la petite enfance (Je me réveille et Le Disco des oiseaux), Mosai et Vincent imaginent une nouvelle bulle d’euphorie, un spectacle lumineux qui résonne comme un hymne à la joie. Pour ce nouveau concert, les deux artistes composent des mélodies toujours aussi entêtantes, à l’aide de guitares acoustiques et électriques mêlées à des samples et des beats électro sur lesquels se posent des harmonies à deux voix un temps suspendu, un peu magique, à vivre comme une grande fête.

Soleil Planète est un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Peu importe ce que l’on choisit de faire si cela nous ressemble et nous fait du bien.

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives !

Écriture et musique Cédric Guyomard (chant, guitare, ukulélé) et Vincent Perrigault (synthé, pads électroniques, chant)

Mise en scène Denis Athimon

Construction du décor Luc Mainaud

Scénographie et costumes Cécile Pelletier

SUR RESERVATION

Dès 6 mois

Durée 30 min .

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

