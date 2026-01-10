Soleil planète Halle des sports du Porzou Concarneau

Soleil planète

Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pour leur nouveau concert spécial Jeune Public, Mosaï et Vincent, duo électro-pop, ont imaginé une bulle de chansons 100% positives pour faire le plein de bonne humeur ! Un véritable hymne à la joie pour réchauffer les cœurs des petits comme des grands, pour prendre des coups de soleil à l’intérieur, même quand il pleut.

Spectacle organisé, dans le cadre des Semaines de la petite enfance et en partenariat avec Très Tôt Théâtre .

Public 0/5 ans, durée 30 min .

Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43

