Soleil Planète Halle des sports du Porzou Concarneau
Soleil Planète Halle des sports du Porzou Concarneau samedi 21 mars 2026.
Soleil Planète
Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Spectacle jeune public.
Pour leur nouveau concert spécial Jeune Public, Mosaï et Vincent, duo électro-pop, ont imaginé une bulle de chansons 100% positives pour faire le plein de bonne humeur ! Un véritable hymne à la joie pour réchauffer les cœurs des petits comme des grands. Pour prendre des coups de soleil à l’intérieur, même quand il pleut.
Dans le cadre des Semaines de la petite enfance, en partenariat avec Très Tôt Théâtre .
Billetterie en ligne
0/5 ans, durée 30 minutes .
Halle des sports du Porzou 4 allée de Coubertin Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soleil Planète
L’événement Soleil Planète Concarneau a été mis à jour le 2025-12-26 par OTC CCA