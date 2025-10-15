Soleil Planète Concert pop pour tout-petits L’Arvorik Lesneven

L’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven Finistère

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

2025-10-15

Par Mosai et Vincent

Concert de chanson pop (0-5 ans)

Après deux projets pour la petite enfance (Je me réveille et Le disco des oiseaux), le duo électro-pop imagine une nouvelle bulle d’euphorie, un spectacle lumineux qui résonne comme un hymne à la joie.

Pour ce nouveau concert, les deux artistes composent des mélodies toujours aussi entêtantes, à l’aide de guitares acoustiques et électriques mêlées à des samples et des beats électro sur lesquels se posent des harmonies à deux voix un temps suspendu, un peu magique, à vivre comme une grande fête.

Soleil Planète est un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Peu importe ce que l’on choisit de faire si cela nous ressemble et nous fait du bien.

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives ! .

