Soleil planète

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-03-30 10:45:00

fin : 2026-03-31

2026-03-30 2026-03-31

Mosai & Vincent ! Le célèbre duo électro-pop qui s’adresse à tous imagine une nouvelle bulle d’euphorie, un spectacle lumineux qui

résonne comme un hymne à la joie.

Pour ce moment magique des mélodies qui appellent à chanter, des guitares acoustiques et électriques, des beats électro, des harmonies de voix… Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou

juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Peu importe ce que l’on choisit de faire si cela nous ressemble et nous fait du bien.

Avec Mosai Cédric Guyomard chant, guitare, ukulélé ; Vincent Perrigault synthé, pads électroniques, chant ; Cécile Pelletier costumière et scénographe ; Denis Athimon regard extérieur ; Luc Mainaud constructeur décors

En partenariat avec Très Tôt Théâtre Scène conventionnée, dans le cadre des semaines de la Petite Enfance.

Production L’Armada Productions.

Coproduction La Coloc’ de la culture, Cournon d’Auvergne (63) La Carène, Brest (29) Communauté de communes de Brocéliande (35)

Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne (14) Le Strapontin, Pont-Scorff (56) Lillico, Rennes (35). Soutiens Sacem CNM Région Bretagne Rennes Métropole

Dès la petite enfance

6 € 4 €

20 minutes

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

