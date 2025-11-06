Soleil Planète de Mosai & Vincent Cargö Kiddö Caen

Soleil Planète de Mosai & Vincent Cargö Kiddö

15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Après deux projets pour la petite enfance (Je me réveille et Le disco des oiseaux), le duo électro-pop a imaginé une nouvelle bulle d’euphorie. Soleil Planète, c’est un spectacle lumineux qui résonne comme un hymne à la joie.

On y chante, on y danse, on s’émerveille… ou on écoute simplement embarquez pour une fête solaire sur une planète où le temps est suspendu et où le bien-être est roi ! Guitares, synthés et beats électro s’unissent dans des chansons entêtantes aux harmonies lumineuses. Scénographie fantasque, mélodies pop, harmonie des voix et énergie contagieuse tout invite à la joie, à la liberté, à rêver.

Soleil Planète est un temps pour prendre des coups de soleil à l’intérieur un concert avec un petit pas de côté pour voir le monde autrement, se nourrir d’ondes positives, voir la poésie, le doux, le chaud, l’émouvant… et semer chez les enfants, les bébés et bambins l’envie d’exister, de créer, d’agir… en musique !

De 0 à 5 ans. Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque au 02 31 30 47 00, à partir de début janvier 2026 .

15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : Soleil Planète de Mosai & Vincent Cargö Kiddö

After two projects for young children (Je me réveille and Le disco des oiseaux), the electro-pop duo have imagined a new bubble of euphoria. Soleil Planète is a luminous show that sounds like a hymn to joy.

German : Soleil Planète de Mosai & Vincent Cargö Kiddö

Nach zwei Projekten für die frühe Kindheit (Je me réveille und Le disco des oiseaux) hat das Elektro-Pop-Duo eine neue Blase der Euphorie erdacht. Soleil Planète ist ein leuchtendes Spektakel, das wie eine Hymne an die Freude klingt.

Italiano :

Dopo due progetti per bambini (Je me réveille e Le disco des oiseaux), il duo electro-pop ha proposto una nuova bolla di euforia. Soleil Planète è uno spettacolo luminoso che suona come un inno alla gioia.

Espanol :

Tras dos proyectos para niños pequeños (Je me réveille y Le disco des oiseaux), el dúo de electro-pop ha creado una nueva burbuja de euforia. Soleil Planète es un espectáculo luminoso que suena como un himno a la alegría.

