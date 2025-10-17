Soleil Planète de Mosaï & Vincent Espace Culturel Saint-Clément à Craon Craon

Soleil Planète de Mosaï & Vincent Vendredi 17 octobre, 18h00 Espace Culturel Saint-Clément à Craon Mayenne

Sur réservation, tarif unique : 3€

Début : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T18:30:00

Fin : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T18:30:00

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et où l’on fait le plein d’ondes positives !

Vous les avez peut-être découverts en 2017 avec Je me réveille, Mosai et Vincent sont de retour sur le Pays de Craon avec un nouveau spectacle qui va faire remuer petits et grands. Pour oser les comparaisons, ce serait un peu les Bigflo et Oli des tout petits. Des stars du concert aux bonnes vibrations, dont les mots font sens et poésie. Leur secret ? Des textes emballants et pas gnangnans, des synthés pop, des guitares acoustiques tendres et des samples électro rigolos.

Soleil Planète, c’est l’antidote à la mauvaise humeur, le remède à la morosité, la lumière dans la grisaille. C’est une bulle de bonheur à vivre ensemble, comme une grande fête : on peut chanter, danser, rire… ou juste profiter des bienfaits de sa chaleur. Qui résistera à cette joie de vivre ?

www.armada-productions.com

Laurent Guizard