Soleils éclipsés, de Concorde 001 aux exoplanètes médiathèque José Cabanis Toulouse Mardi 24 février, 18h00 Gratuit

Conférence présentée par Pierre Léna, astrophysicien et professeur émérite, Observatoire de Paris – PSL & Université Paris Cité, membre de l’Académie des sciences

En 1973 au-dessus de l’Afrique, le prototype Concorde-001, piloté par André Turcat et volant à Mach 2 dans l’ombre de la Lune, offrit aux neuf scientifiques à bord la plus longue totalité d’une éclipse solaire : 74 minutes. Cinquante ans après, la couronne solaire, plus aisément observée depuis l’espace et responsable d’une météorologie nouvelle, questionne toujours. Le coronographe de Lyot, né au Pic-du-Midi pour étudier cette couronne, aujourd’hui installé sur le télescope JWST, découvre une remarquable exoplanète, tandis que son successeur à l’étude cherchera des sœurs jumelles de notre Terre.

À l’issue de la conférence, Pierre Léna sera disponible pour une séance de dédicaces de ses ouvrages. La Librairie de la Renaissance sera également présente à l’entrée et vous proposera ses livres à la vente.

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Plus d’infos : urlr.me/pBHjhT

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec la Mairie de Toulouse, les Bibliothèques de Toulouse, la Cité de l’espace et l’AACE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-24T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-24T19:30:00.000+01:00

médiathèque José Cabanis 1 allée jacques chaban délmas Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31506 Haute-Garonne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

