Soleils Spectacle immersif des Mattagumber Seppois-le-Bas

Informations pratiques

Seppois-le-Bas

Soleils Spectacle immersif des Mattagumber

rue de la Gare Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Spectacle présenté par Les Mattagumber Réservation HelloAsso Petite restauration sur place( food-truck) adès 18h30

Les Mattagumber aiment surprendre. Après avoir produit des spectacles au château de Ferrette, dans une ancienne carrière, une grange ou un verger à Mooslargue, dans les rues d’Altkirch ou sur les bords du plan d’eau de Courtavon, la joyeuse troupe investira un nouveau lieu champêtre, à Seppois-le-Bas.

Du 11 au 15 août 2026, l’Institut Luminarien Sundgauvien ouvrira exceptionnellement son stage de reconnexion solaire.

SOLEILS

Sea, Secte & Sun

Stage de reconnexion solaire

Car, oui, le Soleil risque de nous faire faux bond. Le 12 août, en début de soirée, il pourrait bien commencer à disparaître. Heureusement, tout n’est pas perdu il nous est encore possible d’agir.

Les participants seront accueillis comme des stagiaires luminescents dans un campement installé du côté du terrain de foot d’entraînement de Seppois-le-Bas.

Un spectacle immersif, théâtral et musical, ponctué d’animations auxquelles chacun pourra participer, chanter, danser – ou simplement observer prudemment depuis son transat –, entre club de vacances, stage bien-être et cérémonie solaire en plein air.

Au programme : jeux solaires, ateliers de réalignement héliotropique, grandes animations collectives et protocoles lumineux de dernière urgence. Tout sera mis en œuvre pour éviter la disparition définitive de la lumière.

Accueil des stagiaires entre 20h et 20h45.

Petite restauration sur place (food-truck) à partir de 18h30

Inscription obligatoire sur HelloAsso places limitées.

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rue de la Gare Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Show presented by Les Mattagumber Reservations via HelloAsso Light refreshments available on site (food truck) starting at 6:30 p.m.

L’événement Soleils Spectacle immersif des Mattagumber Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau