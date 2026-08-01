Soleils Spectacle immersif des Mattagumber Seppois-le-Bas
mardi 11 août 2026 · Seppois-le-Bas
Informations pratiques
Seppois-le-Bas
Soleils Spectacle immersif des Mattagumber
rue de la Gare Seppois-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
Spectacle présenté par Les Mattagumber Réservation HelloAsso Petite restauration sur place( food-truck) adès 18h30
Les Mattagumber aiment surprendre. Après avoir produit des spectacles au château de Ferrette, dans une ancienne carrière, une grange ou un verger à Mooslargue, dans les rues d’Altkirch ou sur les bords du plan d’eau de Courtavon, la joyeuse troupe investira un nouveau lieu champêtre, à Seppois-le-Bas.
Du 11 au 15 août 2026, l’Institut Luminarien Sundgauvien ouvrira exceptionnellement son stage de reconnexion solaire.
SOLEILS
Sea, Secte & Sun
Stage de reconnexion solaire
Car, oui, le Soleil risque de nous faire faux bond. Le 12 août, en début de soirée, il pourrait bien commencer à disparaître. Heureusement, tout n’est pas perdu il nous est encore possible d’agir.
Les participants seront accueillis comme des stagiaires luminescents dans un campement installé du côté du terrain de foot d’entraînement de Seppois-le-Bas.
Un spectacle immersif, théâtral et musical, ponctué d’animations auxquelles chacun pourra participer, chanter, danser – ou simplement observer prudemment depuis son transat –, entre club de vacances, stage bien-être et cérémonie solaire en plein air.
Au programme : jeux solaires, ateliers de réalignement héliotropique, grandes animations collectives et protocoles lumineux de dernière urgence. Tout sera mis en œuvre pour éviter la disparition définitive de la lumière.
Accueil des stagiaires entre 20h et 20h45.
Petite restauration sur place (food-truck) à partir de 18h30
Inscription obligatoire sur HelloAsso places limitées.
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rue de la Gare Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est
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English :
Show presented by Les Mattagumber Reservations via HelloAsso Light refreshments available on site (food truck) starting at 6:30 p.m.
L’événement Soleils Spectacle immersif des Mattagumber Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau