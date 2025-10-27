Solène Wachter For you Not for you and logbook Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Solène Wachter For you Not for you and logbook

Lundi 26 janvier 2026 de 20h à 21h15. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 20:00:00

fin : 2026-01-26 21:15:00

Date(s) :

2026-01-26

Dans For you Not for you, Solène Wachter invite le public à choisir son point de vue, face ou envers d’un même solo, entre éclat pop et coulisses exposées. Avec Logbook, elle signe en duo avec Bryana Fritz une danse zapping, faite de fragments.

Vous allez choisir votre camp ! Avec For you Not for you, la danseuse et chorégraphe Solène Wachter propose au public d’investir l’une ou l’autre des deux tribunes pour embrasser des regards différents sur un même solo. À vous d’expérimenter cette frontalité où les corps se dédoublent, entre chorégraphie pop énergique et coulisses révélées. Un jeu de faces et d’envers, une mécanique du spectacle disséquée en direct. Dans Logbook, en duo avec Bryana Fritz, l’écriture s’éclate collage gestuel, fragments d’images, clins d’œil à la mémoire vive, au scrolling et au codex médiéval. Tout se bouscule dans une danse zapping, à la fois dense et fragile, où les corps cherchent leur propre syntaxe. Deux pièces et deux scènes en tension qui bousculent les regards. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

In For you Not for you, Solène Wachter invites the audience to choose their point of view, facing or facing away from the same solo, between pop glamour and exposed backstage. In Logbook, she and Bryana Fritz create a zapping dance of fragments.

German :

In For you Not for you lädt Solène Wachter das Publikum ein, seinen Blickwinkel zu wählen, die Vorder- oder Rückseite desselben Solos, zwischen Pop-Glanz und ausgestellten Kulissen. In Logbook tanzt sie im Duett mit Bryana Fritz einen Zapping-Tanz, der aus Fragmenten besteht.

Italiano :

In For you Not for you, Solène Wachter invita il pubblico a scegliere il proprio punto di vista, il fronte o il retro di uno stesso assolo, tra brillantezza pop e retroscena esposti. In Logbook, lavora con Bryana Fritz su una danza zapping fatta di frammenti.

Espanol :

En For you Not for you, Solène Wachter invita al público a elegir su punto de vista, la parte delantera o trasera del mismo solo, entre la brillantez pop y las escenas expuestas entre bastidores. En Logbook, trabaja con Bryana Fritz en una danza de zapping hecha de fragmentos.

L’événement Solène Wachter For you Not for you and logbook Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence