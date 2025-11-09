Solène Weinachter – After All Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Solène Weinachter ! Elle nous avait éblouis en incarnant la Juliette dans l’inoubliable Juliet & Romeo de Ben Duke. Désormais créatrice, elle nous entraîne dans une autofiction désopilante, où son autodérision s’allie à celle de la société écossaise, qu’elle connaît bien en tant que pilier du Scottish Dance Theatre. AFTER ALL se nourrit de son expérience dans un pays où elle a découvert que les obsèques n’excluent pas l’humour et la danse. Aussi va-t-elle ouvrir nos coeurs et esprits à la possibilité de rituels différents, nouveaux et pourtant très anciens, où l’on peut faire d’un enterrement un hymne à la vie et même inviter l’autre à un tour de piste. Ce qui l’amène à imaginer sa propre cérémonie et à s’en amuser, dans un spectacle qui mêle cabaret, storytelling, danse et comédie.

Une invitation à réimaginer nos rites ultimes, avec un humour caustique.

