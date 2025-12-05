SOLEO, MUSIQUE EN MOUVEMENT Agde

SOLEO, MUSIQUE EN MOUVEMENT

Rue Jean Jacques Rousseau Agde Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

> Avec Sophie Boucher, percussions corporelles, basse, guitare, voix

> Sébastien Le Guénaff, percussions corporelles, vibraphone, piano, voix

> Julien Vasnier, percussions corporelles, kalimba, voix

> Musique, compositions originales de Soleo

> Son, Benoît Chabert d’Hières, Tullio Rizzato

> Aide à la mise en scène, Simon Filippi

>Aide à la chorégraphie, Thomas Guery

> Lumières, Benjamin Croizy, Jessica Lapouille

> Production, Association Braslavie/Les Entêtés

On se réveille et on s’éveille !

Plongez dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique.

Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au service de la poésie, de l’humour et de l’amour.

Ce spectacle est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et ici, que nous propose ces trois jeunes artistes complets.

C’est créatif, moderne, et hautement divertissant.

Billetterie auprès

– du Théâtre Agathois 25 rue de la République Agde

ou

la Direction des Affaires Culturelles 4 place Molière Agde

https /www.saisonculturelle_agde.fr .

Rue Jean Jacques Rousseau Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 80 theatreagathois@ville-agde.fr

This show is a choreographed, theatrical encounter between music and movement.

