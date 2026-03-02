SOLER COMEDY CLUB Le Soler
SOLER COMEDY CLUB Le Soler samedi 25 avril 2026.
SOLER COMEDY CLUB
50 Rue Pierre Semard Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Réservation sur billetreduc.com ou chez Pro&Cie.
50 Rue Pierre Semard Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Book on billetreduc.com or at Pro&Cie.
L’événement SOLER COMEDY CLUB Le Soler a été mis à jour le 2026-03-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME