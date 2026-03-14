SOLERA SALON DES VINS La Carline, Die

SOLERA SALON DES VINS La Carline, Die samedi 11 avril 2026.

SOLERA SALON DES VINS

La Carline, 21 rue du Viaduc Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Verre + Dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-11

Salon des vins Dégustation et vente devant les épiceries.
12 vignerons d’ici et d’ailleurs + grignote sur place.
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La Carline, 21 rue du Viaduc Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 08 11  lacarline26@gmail.com

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English :

Wine fair Tasting and sales in front of grocery stores.
12 local and international winemakers + on-site nibbles.

L’événement SOLERA SALON DES VINS Die a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays Diois

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