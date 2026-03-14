SOLERA SALON DES VINS La Carline, Die

SOLERA SALON DES VINS

La Carline, 21 rue du Viaduc Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Verre + Dégustation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Salon des vins Dégustation et vente devant les épiceries.

12 vignerons d’ici et d’ailleurs + grignote sur place.

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La Carline, 21 rue du Viaduc Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 08 11 lacarline26@gmail.com

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English :

Wine fair Tasting and sales in front of grocery stores.

12 local and international winemakers + on-site nibbles.

L’événement SOLERA SALON DES VINS Die a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays Diois