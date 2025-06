SOLESTIVAL – Paulhan 21 juin 2025 07:00

SOLESTIVAL Route d’usclas Paulhan Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de fin d’année de l’association APE 123 soleil.

De 14h30 à 18h30 Après-midi pour les enfants

Venez profiter d’un après-midi 100 % ludique :

– 13 activités ludiques et sportives, dont jeux gonflables et mur de Scratch (5 € le ticket pour 5 activités / 10 € pour 12 activités)

– Espace 0-3 ans pour les tout-petits (1 € l’entrée, accès illimité une fois payé)

– Ateliers créatifs (gratuits)

– Flashmob familiale spécial country (parents et enfants) nous contacter si intéressés

– Stands sucrés, salés et boissons façon Far West

À partir de 18h30 jusqu’à 1h Soirée dansante

Réservez votre repas et rejoignez-nous pour une soirée animée par DJ Live Event.

Ambiance festive, conviviale et estivale garantie !

Entrée libre.

Par l’association APE 123 soleil. .

Route d’usclas

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 7 59 60 97 98

English :

APE 123 Soleil end-of-year party.

German :

Jahresabschlussfeier der EV 123 Sonne.

Italiano :

Festa di fine anno dell’APE 123 Soleil.

Espanol :

Fiesta de fin de curso de APE 123 Soleil.

