Solhimal artisanat Himalayen Kaysersberg Vignoble

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Vendredi 2025-10-31 10:00:00

2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

Expo-vente au profit des Tibétains et autres peuples de l’Himalaya. Textiles, papier fait main, encens, thés, bijoux, tapis noués main, bols chantant …

L’association SolHimal organise une exposition-vente d’artisanat himalayen à Kaysersberg.

SolHimal est une association d’Alsace Lorraine à but non lucratif créée en avril 1988 pour apporter un soutien aux réfugiés tibétains, aux populations de culture tibétaines du Népal et aux Népalais.

Elle œuvre à travers le parrainage d’enfants, d’étudiants, de religieux et de personnes âgées, ainsi qu’à travers des projets de développement en lien avec la souveraineté alimentaire tels que la construction de serres ou l’implantation de vergers dans des régions reculées du Népal.

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, tapis pure laine noués main, écharpes en cachemire, thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya, bols chantant…

C’est aussi l’occasion de découvrir notre association et de rencontrer des bénévoles et parrains de l’association.

Le bénéfice des ventes sera reversé à notre projet de construction de serres dans la région du Dolpo au Népal, permettant à 100 familles de subvenir à leurs besoins en légumes. 0 .

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 27 33 00 communication@solhimal.org

English :

Sale and exhibition in aid of Tibetans and other Himalayan peoples. Textiles, handmade paper, incense, teas, jewelry, hand-knotted carpets, singing bowls…

German :

Verkaufsausstellung zugunsten der Tibeter und anderer Völker des Himalaya. Textilien, handgeschöpftes Papier, Räucherstäbchen, Tees, Schmuck, handgeknüpfte Teppiche, Klangschalen …

Italiano :

Mostra e vendita a favore dei tibetani e degli altri popoli himalayani. Tessuti, carta fatta a mano, incenso, tè, gioielli, tappeti annodati a mano, ciotole per cantare…

Espanol :

Exposición y venta en favor de los tibetanos y otros pueblos del Himalaya. Textiles, papel hecho a mano, incienso, tés, joyas, alfombras anudadas a mano, cuencos tibetanos…

