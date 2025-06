SOLID’AIR FEST’ – Le Montsaugeonnais 27 juin 2025 07:00

Haute-Marne

SOLID’AIR FEST’ La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-28

2025-06-27

Tout public

Le vendredi :

Reaven, c’est avant tout un son Pop/Rock Indé efficace et racé, habillé de mélodies accrocheuses et catchy. Des riffs Rock, solides et entêtants, aux ambiances acoustiques épurées, le tout nuancé par des sonorités Electro affûtées, Reaven ne se ferme aucune porte et explore chaque recoin de son univers.

Le Samedi :

c’est aussi l’occasion de fêter les deux ans de la Menuiserie Boïas, partenaire de la Tour des Villains pour la soirée du vendredi ouverture dès 14h avec jeux, ateliers participatifs et producteurs locaux, concert de NTTF à 20h30.

Ouverture des portes à 19h, concert à 20h30.

PRIX LIBRE Vous donnez ce que vous voulez au guichet d’entrée. .

La Tour des Villains

Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 35 91 32

