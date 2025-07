Solidar’été Vesoul

Solidar’été Vesoul mercredi 9 juillet 2025.

Solidar’été

Les mercredis au Montmarin (place François Villon) les jeudis aux Rêpes ( place du commerce) les vendredis au Grand-Grésil (parc de la Mômière) Vesoul Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-07-31 21:30:00

2025-07-09

Du 9 au 31 juillet, de 18h30 à 21h30, vivez Solidar’été des soirées conviviales en famille, entre amis ou voisins, dans une ambiance festive et chaleureuse. Au programme animations pour tous avec structures gonflables, karaoké, maquillage, atelier créatif, buvette et petite restauration sur place. Rendez-vous les mercredis au Montmarin (place François Villon), les jeudis aux Rêpes (place du Commerce) et les vendredis au Grand-Grésil (parc de la Mômière). .

