Solidari-trail Saint-Pern
Solidari-trail Saint-Pern dimanche 26 octobre 2025.
Solidari-trail
Saint-Pern Ille-et-Vilaine
L’association « Ensemble pour un sourire », vous invite à leur solidari-trail.
Préparez vos baskets et votre bonne humeur ! Le Solidari-trail aura lieu à Saint-Pern le dimanche 26 octobre 2025. Cet événement sportif et solidaire est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied, les familles et tous ceux qui souhaitent allier effort physique et belle action de solidarité.
Les inscriptions se feront sur Klikego à partir de septembre, ou sur place le jour J.
Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter le 07.82.10.78.89
Inscription sur klikego.com .
Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 10 78 89
