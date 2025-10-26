Solidari-trail Saint-Pern

Solidari-trail Saint-Pern dimanche 26 octobre 2025.

Solidari-trail

Saint-Pern Ille-et-Vilaine

L’association « Ensemble pour un sourire », vous invite à leur solidari-trail.

Préparez vos baskets et votre bonne humeur ! Le Solidari-trail aura lieu à Saint-Pern le dimanche 26 octobre 2025. Cet événement sportif et solidaire est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied, les familles et tous ceux qui souhaitent allier effort physique et belle action de solidarité.

Les inscriptions se feront sur Klikego à partir de septembre, ou sur place le jour J.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter le 07.82.10.78.89

Inscription sur klikego.com .

Saint-Pern 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 10 78 89

L’événement Solidari-trail Saint-Pern a été mis à jour le 2025-09-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN