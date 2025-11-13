Solidarité en Scène Salle de La Cité Rennes

Solidarité en Scène Salle de La Cité Rennes jeudi 13 novembre 2025.

Solidarité en Scène Salle de La Cité Rennes Jeudi 13 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

De 7,50€ à 20 €

Célébrez les 80 ans du Secours populaire français lors d’une soirée unique placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la musique !

**Soirée Jazz Solidaire – 80 ans du Secours populaire**

——————————————————-

Célébrez les 80 ans du Secours populaire français lors d’une soirée unique placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la musique ! Rejoignez-nous le jeudi 13 novembre à la Salle de la Cité pour un événement vibrant en partenariat avec le festival Jazz à l’Ouest, où chaque billet contribue directement à soutenir nos actions auprès des familles et enfants en difficulté.

### Programme musical

* Emmanuel Bex – figure majeure du jazz européen, maître de l’orgue Hammond, compositeur inventif et engagé, alliant groove, lyrisme et émotion. Il transmet l’esprit du jazz avec générosité et passion. Emmanuel Bex a collaboré avec de nombreux artistes internationaux et s’engage dans des projets solidaires, convaincu que la musique permet d’unir et de faire vivre les valeurs du « vivre ensemble ».

* Première partie : Opsid – ce quartet mené par la guitariste et compositrice Priscilla Popiolek explore un jazz moderne, mêlant groove et liberté, pour des compositions originales et inspirantes où chaque musicien s’exprime pleinement.

### Pourquoi participer ?

* Tous les artistes se produisent bénévolement : 100% des bénéfices seront reversés au Secours populaire français.

* Cette soirée est l’occasion de célébrer la solidarité en musique et d’aider concrètement les enfants, familles et personnes en précarité de notre département.

* Un moment chaleureux et festif à partager, dans une salle emblématique du patrimoine rennais.

* Bar sur place pour profiter pleinement de la soirée.

### Informations pratiques

Date : jeudi 13 novembre 2025 – ouverture des portes à 19h

Lieu : Salle de la Cité

Tarif : de 7,50 à 20€ – Réservation sur HelloAsso

Venez vivre un grand moment musical, solidaire et engagé, où chaque présence compte pour faire grandir l’entraide !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T23:00:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine