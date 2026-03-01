SOLIDARITÉ RDC La Place Paris

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à Solidarité Kivu, un projet initié par l’association Les Compagnons du Relais Humanitaire, pour répondre à l’urgence humanitaire persistante dans l’est de la République Démocratique du Congo.

Au programme :

– concerts, avec coplateau de nos pépites à découvrir en première partie

– présentation de la vente aux enchères caritatives, par Enchères Humanitaires

– stand de sensibilisation à la situation congolaise tenu par l’association, avec présentation de leurs actions

L’occasion de se réunir autour du rap, tout en collectant des fonds pour la cause congolaise

PULSAR présente un nouvel événement caritatif, le 27 mars à la Place : SOLIDARITÉ RDC.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 23h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-28T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T23:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/solidarite-rdc



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