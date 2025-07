SOLIDART Montpellier

Avenue Albert-Einstein Montpellier Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Solid’Art, le salon d’art contemporain du Secours populaire, fait son grand retour pour une huitième édition à Montpellier.

90 artistes, sélectionnés par un comité artistique, exposeront dans une démarche solidaire.

Leur objectif ? Soutenir les actions du Secours populaire de l’Hérault, qui, chaque année, accompagne 24 000 personnes dans le département.

Les fonds collectés permettront aux enfants des familles soutenues par l’association de partir en vacances, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux sports.

Rendez-vous les

19-20-21 SEPTEMBRE

MAYE, parrain 2025 !

Après Hervé Di Rosa, Mist, M. Chat, Nasty et Franck Noto, JonOne, c’est le street artiste montpellierain Maye, qui parraine l’édition 2025 !

L’entrée du salon est gratuite.

Vendredi 14h 22h

Samedi 11h 20h

Dimanche 10h 19h .

Avenue Albert-Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@solidart.fr

English :

Solid?Art, the Secours Populaire contemporary art fair, is back for its eighth edition in Montpellier.

90 artists, selected by an artistic committee, will exhibit their work in a spirit of solidarity.

German :

Solid?Art, die Messe für zeitgenössische Kunst der Secours Populaire, kehrt für eine achte Ausgabe nach Montpellier zurück.

90 Künstler, die von einem künstlerischen Komitee ausgewählt wurden, werden in einem solidarischen Ansatz ausstellen.

Italiano :

Solid?Art, la fiera d’arte contemporanea del Secours Populaire, torna per la sua ottava edizione a Montpellier.

90 artisti, selezionati da un comitato artistico, esporranno le loro opere in uno spirito di solidarietà.

Espanol :

Solid?Art, la feria de arte contemporáneo Secours Populaire, vuelve en su octava edición a Montpellier.

90 artistas, seleccionados por un comité artístico, expondrán sus obras con espíritu solidario.

